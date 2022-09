Julia Sude muss den Start in Timmendorfer Strand absagen

Julia Sude ist mit Karla Borger bei der deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Strand an Position eins gesetzt gewesen. Doch die beiden Beachvolleyballerinnen werden kein Spiel bestreiten können. Rekordteilnehmerin Julia Sude hat sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen.

Das Stuttgarter Duo, das für die DJK TuSA 06 Düsseldorf startet, war laut Mitteilung am Dienstag an die Ostseeküste gereist, hat vor Ort zweimal trainiert und war bereit für die erneute Titeljagd. Sude (Silber 2021, Gold 2019, Gold 2017, Silber 2016, Silber 2014, Silber 2011, Gold 2010) und Borger (Silber 2021, Gold 2019, Bronze 2017, Bronze 2016, Gold 2014, Bronze 2013, Bronze 2011) haben zahlreiche DM-Medaillen gewonnen. Doch kurz vor Beginn der Wettkämpfe kam am Donnerstag die Hiobsbotschaft: Magen-Darm-Verstimmung bei Sude. Ein Arzt diagnostizierte im Laufe des Tages eine Lebensmittelvergiftung. Das bedeutete das Turnieraus.