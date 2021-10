Julia Ginsbach begeistert ihre Zuhörer

Zum Auftakt des landesweiten Lesefestes „Frederick-Tag“ in Friedrichshafen ist die erfolgreiche Julia Ginsbach mit Tafiti, dem kleinen Erdmännchen, zu Gast im Medienhaus am See gewesen. Im Kiesel lachten und stampften die Kinder der 1. Klasse der Gemeinschaftsschule Schreienesch gemeinsam mit der Schöpferin von Tafiti und vielen anderen tierischen Freunden des kleinen Helden.

Bibliotheken, Buchhandlungen und Schulen stehen bis zum 29. Oktober ganz im Zeichen der Wörter, Farben und Sonnenstrahlen sammelnden Maus Frederick. Mit dem Ziel, bei Kindern und Jugendlichen die Lust am Lesen zu steigern, wirbt in Anlehnung an das gleichnamige Kinderbuch von Leo Lionni die Maus Frederick seit über 20 Jahren für das landesweite Lesefest. Für das Medienhaus am See wirbt bei uns in Friedrichshafen seit sechs Jahren die neugierige und allseits beliebte Lesemöwe Frieda.