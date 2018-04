Jugendstiftung begrüßt neues Mitglied im Kuratorium

Die Zeppelin Jugendstiftung JUST! hat vor Kurzem Heinz-Leo Dudek zum neuen Kuratoriumsmitglied berufen. Im Rahmen der Vorstands- und Kuratoriumssitzung wurde gleichzeitig Martin Freitag, seit 2011 Kuratoriumsmitglied und ehemaliger Dekan der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Friedrichshafen, in den Ruhestand verabschiedet.

„Martin Freitag hat durch sein Engagement den Erfolg der Jugendstiftung maßgeblich in den letzten Jahren mitgeprägt“, wird Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH und Vorstandsvorsitzender der Zeppelin Jugendstiftung in einem Bericht zitiert. „Im Namen der Stiftungsgeber und des gesamten Gremiums bedanke ich mich bei Herrn Freitag für seinen Einsatz und wünsche ihm für seinen Ruhestand alles Gute.“

Heinz-Leo Dudek ist Prorektor und Dekan der Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. „Wir begrüßen Herrn Dudek herzlich als neues Kuratoriumsmitglied und freuen uns darauf, unser Engagement für junge Wissenschaftler gemeinsam fortzuführen“, so Peter Gerstmann weiter.

Die Zeppelin Jugendstiftung JUST! wurde 1990 von der Zeppelin GmbH und der Luftschiffbau Zeppelin GmbH ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Aus- und Fortbildung junger Talente aus der Region Friedrichshafen und Ravensburg-Weingarten zu fördern. Teams und Einzelpersonen sind dazu aufgerufen, ihre Projekte in Naturwissenschaft und Technik, Wirtschafts- sowie Sozial- und Kulturwissenschaften einzureichen. Die besten Leistungen werden mit Förderpreisen im Gesamtwert von bis zu 25000 Euro ausgezeichnet und mit dem JUST! Award prämiert.