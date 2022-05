Jugendreferate bieten jungen Künstlern eine Plattform

Seit Beginn dieses Jahres planen und organisieren Sabine Zwick, Daniel Faißt und Konrad Krämer die „Open Stage“. Im Rahmen des ökumenischen Stadtkirchentags, der vom 30. Mai bis zum 6. Juni stattfindet, bieten die Mitarbeiter der kirchlichen Jugendreferate laut Mitteilung in Friedrichshafen jungen Künstlern mit der offenen Bühne eine Plattform, sich und ihr Talent in stimmungsvoller Atmosphäre vor traumhafter Bodenseekulisse einem breiten Publikum zu präsentieren.

Ob als Gruppe oder Solokünstler, als Musiker, Akrobat, Zauberkünstler oder Poetryslammer: Jeder bekommt die Möglichkeit, sich per Video bis zum 23. Mai über die Website www.stadtkirchentag.jimdofree.com zu bewerben. Die „Open Stage“ selbst wird am Freitag, 3. Juni, ab 16 Uhr an der Musikmuschel beginnen. Moderation und Rahmenprogramm liegt in den Händen des Friedrichshafener DJs Thorsten Demuth. Die Kür der Gewinner samt Preisübergabe findet während des abschließenden Konzerts der Coverband „Marshy Soil“ aus Bad Wurzach statt.