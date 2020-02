Jugendparlamentarier schulen Ältere im Umgang mit PC

Miteinander ins Gespräch kommen ist das Ziel des zweiten Generationengespräches im Haus Sonnenuhr gewesen. Rund 50 Teilnehmer, darunter Senioren, Jugendparlamentarier, Beiräte für die Belange älterer Menschen, Engagierte im Haus Sonnenuhr, Stadträte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung trafen sich zum zweiten Generationengespräch, um dort Fragen und Ideen, wie das Zusammenleben zwischen älteren und jüngeren Menschen aussehen könnte, zu diskutieren.

Die Stimmung war gut, als Petra Schmidberger, Abteilungsleiterin Quartiersmanagement, zu Beginn über die Ergebnisse des ersten Generationengesprächs und Katharina Binzler über die städtische Quartiersarbeit am Beispiel des Angebotes im „Treff bei Marie“ in Wiggenhausen-Süd informierte, schreibt die Stadt. Daraus ergab sich eine spannende und interessante Diskussion zu Fragen wie „Welche Angebote habe und nutze ich in meinem Wohn- und Lebensumfeld?“, „Welche Angebote wünsche ich mir in meinem Wohn- und Lebensumfeld?“ oder „Was passiert in unseren Stadtteilen?“.

„Es war toll, dass sich die Jugendlichen von Beginn an unter die älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer mischten, so dass sich Jung und Alt sofort und arglos ins Gespräch kamen“, so Tanja Abele, Beauftragte für Familien und Senioren der Stadt. Es waren Gespräche zwischen Alt und Jung, die im Alltag selten zustande kommen. Weil die Großeltern nicht mehr leben oder die Enkel keine Zeit haben. Eine Erkenntnis des Nachmittags: Manche Dinge ändern sich nicht, egal welche Generation sie betreffen. Darauf folgte eine intensive, objektive und respektvolle Diskussion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in der manche kritische Themen angesprochen wurden.

Man ging laut Pressemitteilung auseinander mit dem festen Willen, dass es weitere Gespräche geben soll und dass die Jugendparlamentarier den Senioren künftig beim Umgang mit Handy, PC und Internet behilflich sind und Schulungen und Sprechstunden anbieten. Es war ein kurzweiliger, informativer Nachmittag, der Jung und Alt sich einander näherbrachte.