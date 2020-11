Jugendparlament tagt jetzt über digitale Plattform

Wie viele andere auch muss das Jugendparlament in Friedrichshafen angesichts der steigenden Infektionszahlen und dem „Lockdown light“ auf digitale Formate umsteigen.

Bereits im Frühsommer hat sich der Vorstand über digitale Alternativen Gedanken gemacht und entschieden, die Onlineplattform „Discord“ in die Arbeit des Jugendparlaments zu integrieren, teilen die Verantwortlichen mit.

Der sogenannte JuPa-Server dient laut Mitteilung der internen Organisation, der Vernetzung und der Koordination der Mitglieder. Über Sprachchannel sind Arbeitskreis-Sitzungen und Vollversammlungen in Zukunft – wenn auch eingeschränkt – online möglich, ohne auf eine weitere Plattform ausweichen zu müssen.

Vergangene Woche wurde der erst kürzlich eingeführte Server für die monatliche Vollversammlung genutzt. Neben Berichten über die Mitarbeit an einem Leitfaden für nachhaltige Veranstaltungen für Friedrichshafen und der Einführung in das erwähnte Onlinetool stand in dieser Sitzung auch die Geschäftsordnung des Jugendparlaments auf der öffentlichen Tagesordnung.

Jugendliche, die ihren Lebensmittelpunkt in Friedrichshafen sehen und mindestens die achte Klasse besuchen, können im Jugendparlament mitmachen. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.