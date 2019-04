Das Jugendparlament hat in der Gemeinderatssitzung am Montag eine Befragung von Schülern über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gefordert. Für viele Schüler sei der ÖPNV das tägliche Verkehrsmittel zur Schule und wieder nach Hause. „Allerdings herrscht bei einigen eine große Unzufriedenheit, was die Bus- und Bahnverbindungen angeht“, schreibt für das Jugendparlament dessen Vorsitzende Maren Leber in der Antragsbegründung.

Befragt werden sollen vor allem auch Schulen, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, wie die St.-Elisabeth-Schule, die Bodensee-Schule sowie die beruflichen Gymnasien, die Swiss International School und die Bernd-Blindow-Schulen. Zu den maximal 20 Fragen zum ÖPNV sollen noch soziodemografische Daten erhoben werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Über diesen Antrag diskutiert der Gemeinderat in der nächsten Sitzung.