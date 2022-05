Jugendoffiziere informieren SchülerInnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sicherheitspolitik von Experten erklärt zu bekommen und mit Ihnen zu diskutieren, das war das Ziel des Besuchs der Jugendoffiziere aus Ulm und Stuttgart an der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen. In den letzten Wochen ist der Krieg in der Ukraine das zentrale außenpolitische Thema in Deutschland. Auf Einladung der Gemeinschaftskundelehrkräfte stellten Hauptmann Matei und Oberleutnant Klein Klassen des Wirtschaftsgymnasiums und des Kaufmännischen Berufskollegs aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen und die Rolle der Bundeswehr vor. Europäische Union, Nato, Aufgaben und Ausrüstung der Bundeswehr – die Jugendlichen wurden mit einem breiten Feld und vielen aktuellen Fragestellungen konfrontiert.

Auch wenn es keine einfachen Themen in Zeiten des Krieges in Europa sind, so konnten die beiden Jugendoffiziere mit ihrer offenen, ehrlichen Analyse überzeugen. Nach der persönlichen Vorstellung und Darstellung ihres beruflichen Werdegangs gaben Sie einen direkten Einblick in die derzeitige politische und militärische Situation in Osteuropa. So betonten sie beispielsweise, wie wichtig es ist, aktuelle Fragen auch vor dem Hintergrund von Geschichte und demokratischen Institutionen zu beurteilen. „Angesichts der ’Zeitenwende’ wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler beim aktuellen Diskurs auf dem Laufenden halten. Sie sollen die Möglichkeit haben sich offen und kritisch mit Fragen der Sicherheitspolitik auseinandersetzen zu können“, betont Stefanie Wintruff, Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums. Neben diesem sicherheitspolitischen Diskurs haben die SchülerInnen die Möglichkeit erhalten, direkt die Offiziere zu fragen, was es bedeutet Soldat zu sein, wie oft sie in Auslandseinsätze müssen und wie das Leben und Arbeiten in einer Kaserne abläuft.