Aus bislang nicht geklärten Gründen hat am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Meistershofener Straße in einem Stadtbus ein Jugendlicher dem 57-jährigen Busfahrer ins Gesicht geschlagen. Der Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er die erlittenen Platzwunden im Krankenhaus behandeln lassen musste. Der Tatverdächtige, der in Begleitung dreier weiterer Jugendlicher war, flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.