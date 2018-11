Jugendliche werfen Stein in Fensterscheibe und stehlen Waffen

Mit einem großen Stein haben zwei unbekannte Männer am Montag gegen 23.45 die Scheibe eines Geschäfts in der Schanzstraße eingeworfen und mehrere Luftdruckpistolen aus der Auslage entwendet. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen ermitteln wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Der Schreck sitzt auch am Tag danach noch in den Gliedern: Um kurz vor halb zwölf war zunächst der Alarm bei der Polizei losgegangen, kurz darauf wurde auch das Inhaberpaar Withum aus dem Schlaf gerissen. Zum zweiten Mal in 20 Jahren haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag das Geschäft heimgesucht. Mit einem großen Wackerstein hätten die bislang unbekannten Täter, die vermutlich zu Fuß unterwegs waren, die linke Fensterscheibe des Waffengeschäfts eingeschlagen und die Auslage im Fenster ausgeräumt. „Blitzschnell“ sei das gegangen, berichtet die Inhaberin. Die genaue Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest, wohl aber die Menge der erbeuteten Waffen: Fünf Luftdruckpistolen im Wert von insgesamt etwa 700 Euro nahmen die Täter mit, bevor sie flüchteten.

Diese werden laut der Polizei von Zeugen als Jugendliche beschrieben, beide rund 170 Zentimeter groß und dunkel bekleidet. Auffällig sei der mitgeführte farbige Rucksack gewesen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, unter Telefon 07541 / 70 10, zu wenden.

