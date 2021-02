Jugendliche werden von aggressiver Gruppe attackiert

Zwei junge Männer sind am Freitag gegen 19.40 Uhr am Romanshorner Platz in Friedrichshafen unterwegs gewesen. Unvermittelt kam dort eine Gruppe von fünf aggressiven Personen auf sie zu, berichtet die Polizei. Einer aus der Gruppe schlug einem Jugendlichen mehrmals gegen Kopf und das Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aus der Gruppe heraus wurden Steine auf die Beiden geworfen. Ein Stein traf die Scheibe eines Lebensmittelmarkts, die beschädigt wurde. Einer der Täter konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.