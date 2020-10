Jugendliche treten auf dem Skaterplatz in der Kitzenwiese auf Jungen ein

Ein 17-jähriger ist am Samstagnachmittag, 24. Oktober, auf dem Skaterplatz in der Kitzenwiese von einem 15-Jährigen unvermittelt geschlagen worden. In der Folge mischte sich noch ein Begleiter des 15-Jährigen ein und stieß den Geschädigten zu Boden, wo der Hauptaggressor weiter auf ihn einschlug. Nachdem eine weitere Jugendliche ankündigte, die Polizei zu rufen, ließen die beiden Jugendlichen von dem 17-Jährigen ab und entfernten sich. Der Geschädigte erlitt nach bisherigem Kenntnisstand nur oberflächliche Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Der genaue Tatablauf, insbesondere ob noch ein dritter Täter beteiligt war, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters beim Polizeirevier Friedrichshafen sein.