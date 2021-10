Jugendliche stehlen Werkzeugkoffer

Unbekannte haben am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Prielmayerstraße in Friedrichshafen einen vor einer Haustür abgestellten Werkzeugkoffer eines Handwerkers gestohlen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen des Diebstahls. Die beiden jungen Männer, die bei der Tat beobachtet werden konnten, nahmen einen im Koffer aufbewahrten Winkelschleifer der Marke Bosch und mehrere hochwertige Spezialbohrer an sich und flüchteten laut Polizeibericht auf ihren Fahrrädern. Auf der Flucht ließen sie den leeren Koffer in der Keplerstraße zurück. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf nahezu 800 Euro. Ein Zeuge schätzt die Täter auf etwa 17 bis 19 Jahre alt, einer von ihnen habe gelbe Oberbekleidung getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.