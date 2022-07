Jugendliche sind wieder „Heiß auf Lesen“

Mit „Heiß auf Lesen“ bietet das Medienhaus am See für lesebegeisterte Kinder von neun bis vierzehn Jahren einen Leseclub während der Sommerferien an. Beginn für die vom Regierungspräsidium Tübingen koordinierte Aktion ist der 28. Juli.

Wer Lust dazu hat, kann sich noch bis einschließlich 23. Juli im Medienhaus am See an der Info anmelden und erhält dort genaue Informationen zum Ablauf. Zur Teilnahme ist ein gültiger Kundenausweis Voraussetzung, heißt es in einer Ankündigung.

Seit 2017 nimmt das Medienhaus am See regelmäßig an „Heiß auf Lesen“ teil. Auch in diesem Jahr dürfen die Teilnehmenden wieder aktuelle Kinder- und Jugendbücher lesen und bewerten. Bei der Abschlussfeier am 8. September erhalten alle Teilnehmenden ein kleines Geschenk und eine Urkunde für die Teilnahme. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmenden weitere Preise verlost.