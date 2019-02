Das Zeppelin-Museum, die Theatertage am See und die Stadt Friedrichshafen bieten in den Osterferien einen Schreib- und Theaterworkshop für Jugendliche an. Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 18 Jahren können innerhalb von acht Tagen ihre eigene Geschichte aufschreiben und bei einer Abschlussaufführung präsentieren. Angeleitet werden sie dabei von dem Regisseur Jürgen von Bülow, der als Dozent für Filmdramaturgie an der HVF Ludwigsburg arbeitet und die Drehbücher für „Marienhof“ und den „Tigerenten-Club“ schrieb, und der Theaterpädagogin Kerstin Schürmann, der künstlerischen Leiterin des Naturtheaters Grötzingen.

Der Workshop ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten beschäftigen sich die Teilnehmer laut den Veranstaltern mit Fragen wie: Warum bannt uns ein Theaterstück? Wie erschafft man mitreißende Charaktere? Wie erfindet man Szenen und Bilder, die der Zuschauer so schnell nicht vergisst? Welche Geschichten kommen der Wirklichkeit der Schüler nahe?

Der zweite Teil dreht sich um die theatralische Umsetzung des Geschriebenen. Mit theaterpädagogischen Übungen bereiten sich die Teilnehmer auf die Rollenfindung vor. Dann werden ihnen Sprechtechniken, Körperübungen und schauspielerische Darstellungstechniken vermittelt.

Der Workshop findet ab dem 15. April werktags von 9 bis 16 Uhr im Zeppelin-Museum statt. Die Abschlussaufführung soll am 27. April um 13 Uhr beginnen. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, um eine Anmeldung bis zum 15. März wird jedoch gebeten. Ein Anmeldeformular gibt es auf der Webseite des Zeppelin-Museums.