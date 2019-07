Jugendliche reisen am Donnerstag zum Schüleraustausch nach Peoria

Der Peoria-Club hat am Sonntag auf dem Freizeitgelände in Weilermühle sein alljährliches Sommerfest gefeiert. Präsident joachim Seliger konnte mehr als 60-Club Mitglieder begrüßen. Unter den Gästen befanden sich auch die zwölf Austauschschüler, die am Donnerstagmorgen um 6.15 Uhr von Friedrichshafen über Frankfurt und Chicago nach Peoria in ihr Austausch-Abenteuer aufbrechen werden, teilt der Peoria-Club mit.

Ebenso konnte der Club Giovanni d‘Amicodatri vom italienischen Kulturverein begrüßen. Der italienische Kulturverein will, wie der Peoria-Club weiter schreibt, Bande nach Peoria knüpfen. Dort leben ebenso Einwohner mit italienischen Wurzeln und d‘Amicodatri brachte deshalb drei T-Shirts für Peoria sowie eine Einladung des dortigen Vereins an die Häfler Jugendlichen mit.

Das Sommerfest startete traditionsgemäß mit Grillgerichten und einem vielfältigen Salatbuffet, welches die Mitglieder selbst zubereitet hatten. Anschließend erhielten die Austauschschüler aus den Händen von den Betreuern Franziska Thelemann und Lukas Schenk ihre Club-T-Shirts, das Veranstaltungsprogramm für Peoria und die letzten Instruktionen zur bevorstehenden Reise. Die Schüler werden in Gastfamilien in Peoria untergebracht. Auf sie wartet dort neben dem Kennenlernen der amerikanischen Kultur eine Reihe von besonderen Ausflügen, wie zum Beispiel der Besuch von Chicago, das Lincoln-Museum in Springfield oder der Besuch von New Salem. New Salem ist ein dem Andenken Abraham Lincolns gewidmetes Freilichtmuseum. Es wurde in den 1930er-Jahren als Rekonstruktion an der Stelle des aufgegebenen Präriestädtchens New Salem errichtet, in dem der spätere US-Präsident 100 Jahre zuvor seine ersten Erwachsenenjahre verlebt hatte, schreibt der Club. Natürlich werden die Schüler auch im Rathaus von Peoria empfangen, wo Bürgermeister Jim Ardis sie begrüßen wird. Viele zusätzliche Freizeitbeschäftigungen werden den Jugendlichen den dreiwöchigen Aufenthalt kurzweilig erscheinen lassen, verspricht der Club. Vorfreude, aber auch Anspannung war in den Gesichtern der Jugendlichen zu erkennen, als sie von den Sommerfestgästen verabschiedet wurden. Mit dem Austausch von Erinnerungen und vielen guten Gesprächen endete dann das Sommerfest am Nachmittag.