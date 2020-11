Drei junge Frauen und zwei Männer sind am Sonntag kurz nach 3 Uhr lautstark durch Friedrichshafen gezogen. Dies teilt die Polizei mit. Hierbei wurde aus dieser Gruppe heraus in der Freiligrathstraße ein abgestellter Motorroller umgeworfen und in der Ekkehardstraße vor einem Lebensmittelmarkt an einer Aufbewahrungsbox für Einkaufswagen eine Scheibe zerstört. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen zufolge dürfte ein etwa 20-jähriger Mann als Haupttäter infrage kommen, der als etwa 1,75 Meter groß und dunkelhäutig beschrieben wird. Zur Tatzeit habe er eine Baseballkappe und eine braune Jacke getragen.