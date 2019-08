Um sich über Strukturen, Projekte und Ideen auszutauschen, haben Vertreter des Überlinger Jugendgemeinderates die Vollversammlung des Jugendparlaments im Rathauses besucht. Das Ergebnis: Nach einer interessanten Diskussion verständigten sich die Teilnehmer darauf, sich künftig enger zu vernetzen und in der Zukunft noch weitere Vertreter der Jugendgemeinderäte aus dem Bodenseekreis einzuladen, um auch mit ihnen enger in Kontakt zu kommen.

Tillmann Stottele, Leiter der Umweltabteilung im Amt für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen, informierte die Jugendlichen über Projekte und Programme zu den Themen Klima und Umwelt. Wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, tauschten die Jugendlichen sich darüber aus, inwiefern es Möglichkeiten gibt, dass sich das Jugendparlament mit Ideen einbringt und wie man künftig stärker kooperieren kann. Deshalb luden sie ihn in den Arbeitskreis Umwelt ein, um dort konkrete Ideen zu diskutieren.

Die Jugendlichen berichteten auch über Veranstaltungen, in denen sie in den letzten Wochen, das Jugendparlament vertraten. Dazu gehörte der Besuch im Jugendlandtag, die Mitwirkung beim Generationengespräch im Haus Sonnenuhr, die Teilnahme am Workshop zur Konzeption eines Klimaanpassungskonzeptes für Friedrichshafen und die Teilnahme an den Reichenauer Tagen. In der Sitzung beschlossen die Jugendlichen, dem Dachverband Jugendgemeinderat beizutreten.

Neue Mitglieder

Das Jugendparlament erhielt weiteren Zuwachs. Als neue Mitglieder wurden begrüßt: Jason Talge, Rebekka Tuzlu, Alexander Merk, Burak Sevinc, Andreas Flach, Lucy Voral und Lutz Zindel.