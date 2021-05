Jugendliche prügeln sich an Schule in Friedrichshafen

Jugendliche haben sich am Freitagabend im Bereich der Pestalozzischule Friedrichshafen eine größere Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, sollen dabei auch Messer und Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein. Die Beamten rückten demnach mit mehreren Streifenwagen an und kontrollierten mehrere Jugendliche im Umfeld. Inwiefern diese direkt an der Schlägerei beteiligt waren, wird laut Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters beim Revier Friedrichshafen sein. Konkrete Geschädigte haben sich bislang bei der Polizei nicht gemeldet. Diese und Zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07541 / 7010 zu melden.