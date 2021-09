Jugendliche haben gewählt

Parteien, Politiker, Spitzenkandidaten, Erst- und Zweitstimme – für viele Kinder und Jugendliche sind sicherlich diese Begriffe thematisch so weit weg wie ein Trip zum Mond. 140 Jugendliche haben sich mit diesen Themen beschäftigt und haben an der U18-Wahl im Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen teilgenommen. Mit der U18-Wahl wurde für junge Menschen das Thema „Wahlen“ zum Anfassen nach Friedrichshafen gebracht.

Der Gewinner der Wahl sind die Grünen mit 21 Prozent gefolgt von der FDP mit 18 Prozent sowie der SPD und CDU mit je 16 Prozent. Auf den hinteren Plätzen kamen die AFD und die Linke.

Bevor nächste Woche die Bundestagswahl durchgeführt wird, konnten junge Menschen immer etwa 10 Tage zuvor ihre Stimme abgeben und somit in die Hauptstadt ihr Stimmungsbild abgeben. Koordiniert wird die Aktion vom Bundesjugendring. In Friedrichshafen haben sich dabei der BBQ mit „Demokratie leben!“ und das Jugendzentrum Molke zusammengetan. Von 10 bis 15 Uhr hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, vorbei zu kommen. Im Vorfeld wurde aber auch die Briefwahl genutzt. Vor allem Schulen aus Friedrichshafen nutzten die Gelegenheit, sich über die Parteien und deren Spitzenkandidaten im Unterricht zu thematisieren und die Wahl als Höhepunkt des Bundestagswahlthemas zu betrachten. So nahmen die Schreieneschschule, Ludwig-Dürr-Schule und die Ailinger Schule teil.

Auf der Internetseite www.u18.org können die bundesweiten Ergebnisse und auch für den Bodenseekreis bezogen eingesehen werden.

Bei der U18-Wahl im Wahlbüro Friedrichshafen konnten alle jungen Menschen teilnehmen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. Es fließt nur die sogenannte Zweitstimme in die Abstimmung ein, da diese nur auf der Bundesebene ausgewertet wird.

Die Kampagne „Demokratie Leben!“ Bodenseekreis unterstützt die U18-Wahl. „Demokratie leben!“ wird durch das federführende Amt, dem Landratsamt Bodenseekreis, getragen sowie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert. Damit soll ein Beitrag zur Stärkung der Jugendbeteiligung im öffentlichen Raum gesteigert werden.