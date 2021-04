Jugendliche greifen Fußgänger an

Nachdem ein 23-jähriger Mann, der am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit einer 22-jährigen Frau an der Rotach spazieren ging, von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden ist, sucht die Polizei nach einer Zeugin, die dem Paar zu Hilfe geeilt war. Wie die Polizei berichtet, näherten sich die Angreifer von hinten an. Ein etwa 17 Jahre alter, 1,75 Meter großer Jugendlicher, der mit einer schwarzen Jogginghose und einem Sportpullover bekleidet war, zog den 23-Jährigen zunächst am Rucksack, woraufhin sich dieser umdrehte. Dabei wurde er unvermittelt von demselben Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Weiter gab der Tatverdächtige an, dass er sich an seiner Begleitung vergehen werde. Nachdem die bislang unbekannte Zeugin hinzukam und die Jugendlichen bemerkten, dass die Polizei verständigt wurde, flüchteten sie.