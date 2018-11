Jugendliche feiern Firmung in Kluftern

121 Jugendliche und ein Erwachsener haben am vergangenen Wochenende in der Seelsorgeeinheit Markdorf ihre Firmung gefeiert, davon 50 Jugendliche am Samstag in der Kirche St. Gangolf in Kluftern. Rund 60 Firmbegleiter standen den Jugendlichen auf dem Weg zur Entscheidung jederzeit mit einem offenen Ohr zur Seite. Das Sakrament der Firmung spendete der ehemalige Weihbischof Rainer Klug. Musikalisch begleiteten den Gottesdienst die Projektband „Team Jesus“ und Nicolai Dambacher an der Orgel. Nachfolgend aufgelistet sind die Firmlinge, die in Kluftern ihre Firmung gefeiert haben: Ramona Häring, Katharina Rank, Jessica Seifried, Oliver Mandic, Johannes Brand, Robin Lerner, Maximilian Opel, Marco Stauß, Niklas Daerr, Lisa Willmann, Kathleen Wotschel, Verena Stremel, Katharina Mock, Jonas Unseld, Joana Koenen, Sarah Beckert, Jessica Heina, Sabrina Walk, Benedikt Gemar, Anne Büttner, Lennart Schöttke, Dennis Schorpp, Lenny Molnar, Hannes Burget, Ben Schafheutle, Maik Konrad, Keon Hörmann, Dennis Crepinzek, Nejc Begic, Hanna Knecht, Monique Brudermann, Ida Knecht, Dina Pinkes, Alina Obert, Anna-Lena Rieger, Aron König, Niklas Schobloch, Marco Klimpel, Elisabeth Sumin, Nina Kirchhoff, Gabriel Joos, Leander Strobel, Miriam Stolecki, Fabio Mazulla, Lukas Kreidler, Lukas Hinderhofer, Giovanni Gisternino, Doreen Frirdich, Eva Campana, Dario Zoric. Foto: Christian Lewang