Eine Polizeistreife hat am Dienstag gegen 1.45 Uhr in der Karlstraße eine vierköpfige Gruppe kontrolliert, die laut Polizeibericht durch „lautstarkes Verhalten“ auffiel. Bei einer Personenkontrolle zeigten sich die zwei Mädchen und Jungen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren äußerst respektlos und uneinsichtig. Auch eine Flasche ging dabei zu Bruch. Alle vier waren betrunken. Die Mädchen wurden in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben, die Jungen wurden angewiesen, die Scherben der Flasche zu entsorgen und danach unmittelbar den Nachhauseweg anzutreten.