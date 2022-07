Jugendliche erhalten Eisbecher für Teilnahme an Quiz

Fast 200 Jugendliche haben im Rahmen einer Ausstellung der Standortmarketing-Kampagne „Typisch Bodenseekreis“ im beruflichen Schulzentrum Friedrichshafen an einem Online-Quiz zu wirtschaftlichen Spitzenleistungen aus dem Bodenseekreis teilgenommen. Am 12. Juli hat die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) 40 Schülerinnen und Schüler für ihre rege Quiz-Teilnahme belohnt.

Für Klassen, von denen besonders viele Jugendliche am Quiz teilgenommen haben, gab es Mega-Eisbecher. „Es hat uns wirklich sehr gefreut zu sehen, dass sich die Schülerinnen und Schüler rege und intensiv mit den unternehmerischen Spitzenleistungen aus dem Bodenseekreis befasst haben. Den jungen Menschen ist für ihre berufliche Zukunft sehr geholfen, wenn sie mit der Wirtschaftsstruktur im Bodenseekreis und den Spitzenleistungen der Unternehmen vertraut sind“, so Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB.

Ziel der Ausstellung der Spitzenleistungs-Kampagne „Typisch Bodenseekreis“ der WFB war es laut Mitteilung, Schülerinnen und Schülern die überdurchschnittliche Wirtschaftsstärke des Bodenseekreises und die Karriere-Chancen in der Region zu verdeutlichen. Die Ausstellung mache sichtbar, welche vielfältigen und innovativen Produkte und Dienstleistungen aus dem Bodenseekreis stammen. In der Claude-Dornier-Schule, der Droste-Hülshoff-Schule sowie der Hugo-Eckener-Schule konnten Jugendliche sich über Spitzenleistungen ansässiger Unternehmen informieren und an einem Online-Quiz teilnehmen.

Besonders erfreulich sei die hohe Beteiligung der VABO-Klasse der Hugo-Eckener-Schule. VABO steht für Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen. Mit einer Klassenbeteiligung von 75 Prozent war die Mitmachrate der VABO beim Quiz sehr hoch.