Drei Unbekannte haben am Sonntag gegen 13 Uhr versucht, gewaltsam in das Vereinsheim der Eisstockschützen in der Margaretenstraße einzudringen. Die jugendlichen Täter wurden von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt und flüchteten zu Fuß in den Riedlewald. Der erste Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 14 Jahre alt, klein, schwarze Jacke. Der zweite Tatverdächtige als ebenfalls etwa 14 Jahre, etwas größer. Er trug einen hellblauen Pullover und eine helle Hose. Vom dritten ist nur bekannt, dass er ebenfalls etwa 14 Jahre alt ist.