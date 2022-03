Jugendliche beschädigen Autos in Löwentaler Straße

Zwei 15 und 16 Jahre alte Buben sind von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen nach Sachbeschädigungen an mehreren Autos am Sonntag gegen 2 Uhr nach einer kurzen Fahndung gestellt worden. Die zwei Jugendlichen waren laut Polizeibericht von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie an einem Porsche und einem VW auf einem Parkplatz in der Löwentaler Straße die Scheiben einschlugen. Nachdem die beiden Jugendlichen im Anschluss zunächst flüchteten, konnten sie anhand der Personenbeschreibung im Stadtgebiet durch die Polizei festgenommen werden.

Der 16-Jährige gab gegenüber den Ermittlern falsche Daten an und beleidigte mehrere Beamte. Nachdem die Polizisten auf dem Polizeirevier die wahre Adresse des Teenagers herausgefunden hatten, wurde das Duo an die Eltern übergeben.

Die Jugendlichen müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen, auf den 16-Jährigen kommen zusätzlich ein Bußgeld wegen falscher Personalienangabe und eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. Wie hoch der Schaden an den Autos ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.