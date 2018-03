Jugendliche bei Umzug im Visier der Polizei

Den großen Narrensprung in Friedrichshafen haben am Samstag rund 15000 Menschen verfolgt. Er war etwas kleiner als derjenige im Vorjahr - trotzdem hatten vor allem Jugendliche mit der Polizei zu tun.

„Rund 15000 Zuschauer säumten den am Samstag, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in Friedrichshafen stattfindenden Großen Narrensprung, an dem 35 Narrenzünfte teilnahmen“, teilt die Polizei im Nachgang der Veranstaltung mit. 2017 waren 63 Zünfte unterwegs, es gab nach Schätzungen auch ein paar Tausend mehr Zuschauer.

Die Veranstaltung selbst verlief laut Polizei weitgehend störungsfrei. Bereits vor Beginn des Umzuges als auch nach dessen Ende war allerdings das Jugendschutzteam des Polizeireviers Friedrichshafen mit dem Ziel im Einsatz, Ordnungsstörungen durch Minderjährige möglichst zu unterbinden. In den Vorjahren hatte es darüber immer wieder Klagen von Anwohnern an der Umzugsstrecke gegeben.

140 Jugendliche kontrolliert

Im Zeitraum zwischen 11.30 und 18.30 Uhr kontrollierten die Jugendschützer daher rund 140 Minderjährige. 16 Mal wurden dabei Jugendliche mit Schnaps angetroffen. Die Polizisten beseitigten das Problem oft, indem sie den Schnaps einfach ausleerten oder konfiszierten.

Sechs mal gab es sogar Verstöße wegen Alkoholkonsums unter 16 Jahren und 25 Mal wegen Rauchen in der Öffentlichkeit durch Jugendliche unter 16 Jahren.

An Eltern übergeben

Vier Jugendliche wurden aufgrund dieser Vorkommnisse in polizeilichen Gewahrsam genommen und an die Eltern überstellt. Bei zwei Jugendlichen, die sich ohne fremdes Zutun verletzten, mussten Sanitäter und Co. eingreifen.

Ein Mädchen war zum Beispiel gestürzt und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht, ein Junge erlitt durch den Sturz in eine Glasscherbe eine Schnittwunde, die vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt wurde.

Außerdem wurden acht Platzverweise ausgesprochen und 30 Atemalkoholtests durchgeführt.