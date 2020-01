Jugendliche bedrängen Fahrkartenkontrolleur

Während einer Fahrkartenkontrolle ist es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Stadtbus (Linie fünf) in Ailingen an der Kreuzung Ailinger-/Mühlöschstraße zwischen einem 58-jährigen Fahrkartenkontrolleur und vier Jugendlichen zu einem Handgemenge gekommen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Monatskarte eines 14-Jährigen nicht für die Linie 5 gültig war. Daraufhin versuchte dieser dem 58-Jährigen die Monatskarte zu entreißen, wobei er von seinen drei Begleitern unterstützt wurde. Der 14-Jährige konnte zwar einen Großteil der Monatskarte abreißen, allerdings nicht den Teil mit seinen Personalien.