Jugendliche aus St. Dié entdecken Friedrichshafen

Eine Schülergruppe aus der französischen Partnerstadt Saint-Dié-des-Vosges ist bis gestern in Friedrichshafen zu Gast gewesen. Für die Stadt Friedrichshafen begrüßte Wolfgang Sigg die 26 Schüler und ihre zwei Begleiterinnen, Isabelle Vidal und Anne Rodon, des Lycée Jules-Ferry im Zeppelin-Restaurant. Beim Empfang waren auch Anja Hummel und Maria Anna Mohr vom Graf-Zeppelin-Gymnasium dabei.

„Ich freue mich, dass es zwischen den beiden Schulen einen so regen Austausch gibt“, so Sigg. Er bedankte sich bei allen, die sich für den Schüleraustausch zwischen dem Lycée Jules-Ferry und dem Graf-Zeppelin-Gymnasium engagieren, vor allem auch bei den Gastfamilien. „Gerade in der heutigen Zeit, so Sigg, sei ein intensiver Austausch auf Schulebene wichtig. Im Anschluss an den Empfang besuchte die Gruppe das Zeppelin-Museum. Eine Schulhausrallye, der Besuch des Seelife-Centers in Konstanz mit Stadtführung und der Besuch in Webers Backstube sind weitere Programmpunkte während des Aufenthalts.