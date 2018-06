Jugendliche aus Sarajevo besuchen Friedrichshafen

Zum ersten Mal treffen sich Jugendliche der Gemeinschaftsschule Schreienesch mit jungen Menschen der Musa Cazim Catic Schule aus Sarajevo. Noch bis Samstag sind die 15 Schüler und die Betreuerinnen Belma Smailagic und Samira Numic-Okanovic in Friedrichshafen. Bürgermeister Andreas Köster begrüßte die Gäste aus Sarajevo und die Schreienesch-Schüler im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

Katharina Sproll und Nicolas Zeidler von der Schreienesch-Schule hatten ein gemischtes Programm aus touristischen Angeboten und Unterrichtsbesuchen zusammengestellt. Dazu gehörten ein Besuch im Zeppelin-Museum, eine Kanufahrt auf der Schussen von Kehlen nach Eriskirch, ein Picknick an der Schussen, ein Ausflug nach Vorarlberg und Stand-up-paddling auf dem Bodensee.

Ganz im Sinne des Projektthemas „Sport verbindet – Sportkultur in Deutschland und Bosnien und Herzegowina“ zeigten die jungen Gäste bei den Bundesjugendspielen ihr sportliches Können und ihre Fitness. Beim täglichen Unterrichtsbesuch lernten die Jugendlichen den Ablauf einer Schulstunde an einer deutschen Schule kennen.

„Der Austausch ist eine sehr gute Möglichkeit, mit anderen Kulturen und Ansichten in Kontakt zu kommen. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Schüleraustausch zum ersten Mal zwischen der Gemeinschaftsschule Schreienesch und der Musa Cazim Catic Schule organisiert werden konnte. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie lebendig die Partnerschaft zwischen den Menschen dieser beiden Städte ist“, sagte Bürgermeister Köster.

Angeregt wurde der Schüleraustausch durch den jetzigen Rektor der Gemeinschaftsschule Schreienesch, Kai Nopper. Er war zuvor Konrektor an der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule und reiste in dieser Zeit im Rahmen des Schüleraustausches mit Werner Dietsche nach Sarajevo. Jetzt konnte die Gemeinschaftsschule Schreienesch zum ersten Mal eine Schülergruppe an ihrer Schule begrüßen.

Während des Aufenthalts sind die Schüler in Gastfamilien untergebracht. Bereits im Oktober 2018 werden Häfler Schüler nach Tuzla fliegen und vor dort aus mit dem Bus nach Sarajevo fahren. Gefördert und unterstützt werden die Schülerbegegnungen von der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) des Auswärtigen Amts und durch den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kulturministerkonferenz.