Jugendhaus Molke bietet Ferienausflüge an

Das Jugendzentrum Molke, die städtische Einrichtung in der offenen Jugendarbeit, bietet in den Pfingstferien vom 27. Mai bis zum 30. Mai ein Programm mit vier Tagesausflügen an.

Die Angebote sind für Jugendliche ab zwölf Jahren, für jeden Ausflug ist eine Anmeldung notwendig. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zudem eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Die Mädchen und Jungen werden bei den Ausflügen von pädagogischen MitarbeiterInnen der Molke begleitet. Los geht’s am Mittwoch, 27. Mai, mit einem echten Klassiker: Ein Ausflug in den Europa-Park Rust, den größten Freizeitpark Deutschlands. 120 Attraktionen, 16 verschiedene Themenbereiche, Shows und ein Tag voll Spaß und Abenteuer wartet auf die Jugendlichen. Treffpunkt ist direkt am Jugendzentrum in der Margaretenstraße 11 um 7 Uhr. Der Ausflug endet voraussichtlich gegen 22 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30 Euro inklusive Busfahrt nach Rust.

In die Allianz Arena nach München geht es am Donnerstag, 28.Mai. Hier steht ein Rundgang durch das Stadion auf dem Programm. Der Spielertunnel, die Mannschaftskabinen, der Pressekonferenzraum, die Tribünen und vieles mehr können in einer geführten Tour besichtigt werden. Danach geht’s zur Shoppingtour in die bayerische Metropole. Los geht’s um 10 Uhr, die Rückkehr ist gegen 22 Uhr. Treffpunkt ist am Jugendzentrum . Der Teilnehmerbeitrag beträgt 15 Euro inklusive der Busfahrt nach München.

1700 Rutschmeter

Am Freitag, 29. Mai, steht ein weiterer Klassiker der „Molke-Ferien deluxe“ auf dem Programm: Der Ausflug zur Galaxy Rutschenwelt in Erding. Attraktionen in Europas größter Rutschenwelt mit 20 Rutschbahnen und 1700 Rutschmetern warten auf die Jugendlichen. Zudem bietet die Galaxy Therme Wellness- und Entspannungsoasen an. Schwimmkenntnisse sind erforderlich. Treffpunkt ist direkt am Jugendzentrum um 7 Uhr, der Ausflug endet voraussichtlich um 22 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 20 Euro.

Weiter geht es am Samstag, 30. Mai, mit einem Ausflug zum Geocaching und Shopping in Konstanz. Der Katamaran Fridolin bringt die Jugendlichen nach Konstanz, wo sie sich mit einer Geocaching-Tour mittels GPS-Navigation auf die Schatzsuche durch die Konzilstadt begeben. Anschließend steht eine Shopping-Tour auf dem Programm. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 12 Euro, Treffpunkt ist um 10 Uhr am Jugendzentrum, das Ende des Ausflugs ist gegen 18 Uhr. Für Getränke und Verpflegung müssen die Teilnehmer bei jedem Ausflug selbst aufkommen.

In der zweiten Woche der Pfingstferien bietet das Jugendzentrum eine Reise in die goldene Stadt Prag an. Der Lifestyle der tschechischen Stadt zieht immer mehr junge Leute an. Vom 2. Juli bis zum 6. Juli können Jugendliche ab 16 Jahren gemeinsam mit pädagogischen MitarbeiterInnen des Jugendzentrums die tschechische Hauptstadt erleben. Auf dem Programm steht unter anderem: ein geführter Stadtrundgang, eine Schifffahrt auf der Moldau und eine Besichtigung der Prager Burg. Der Preis für diese Städtereise beläuft sich auf 150 Euro. Zusätzlich sollten die Jugendlichen ein Taschengeld einplanen.