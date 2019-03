Jugendfußballteams des VfB mit Remis und Niederlage

Mit einem Zähler und somit überaus dürftig ist am Wochenende die Ausbeute der Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen in den Verbandsstaffeln gewesen. Das teilt der Häfler Verein mit.

Gegen den Tabellenzweiten der A-Jugendverbandsstaffel, den FV Olympia Laupheim, endete die Partie im Zeppelin-Stadion torlos. Das 0:0 war am Ende für die Gäste recht glücklich. Diese begannen sehr defensiv. Die Häfler ließen sich nicht verleiten, mit aller Macht auf Angriff zu spielen. Mit dieser Taktik und mit ihrem schnellen Umschaltspiel haben sie so manche Partie gewonnen. Somit gab es im Mittelfeld viele und harte Zweikämpfe. Die Gäste waren das frühe Stören bereits in der eigenen Hälfte nicht gewohnt und machten dadurch viele Fehler. In der ersten Halbzeit gab es für jedes Team zwei große Torchancen. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Häfler immer die Oberhand. In der 55. Minute wurde ein VfB-Spieler im Fünfmeterraum vom Torhüter attackiert, bevor dieser in Ballbesitz kam. Der durchaus angebrachte Pfiff blieb aus. Ab der 75. Minute war es dann ein Spiel in Richtung Tor der Laupheimer. Dennoch reichte es nicht für die drei Punkte. Der Mannschaft von VfB-Trainer Christian Regler hätte ein Sieg gutgetan, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Für die VfB B-Jugend gab es beim FV Ravensburg eine 2:5-Niederlage. Das Ergebnis fiel zu hoch für den Tabellendritten der Verbandsstaffel aus. Die Gastgeber gingen durch zwei Abwehrfehler der Gäste in der 15. und 24. Minute mit 2:0 in Führung. Noch vor der Halbzeit gelang den Häflern durch eine Energieleistung der 2:2-Ausgleich. In der 38. Minute war Aldin Osmani, in der 40. Minute Tim Gottemeier erfolgreich. Dass VfB-Trainer Boban Savic auf zwei Leistungsträger in seiner Mannschaft verzichten musste, war gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zu erkennen. Ein Elfmeter und zwei gekonnt herausgespielte Treffer besiegelten die 5:2-Niederlage.

Im ersten Spiel in der Fußball-Landesstaffel im neuen Jahr hatten die C-Junioren des VfB die TSG Ehingen zu Gast. Am Ende sprang ein klarer 5:1-Sieg heraus. In der 15. Minute gelang Massimo Caltabiano das 1:0. Die Gäste konnten fünf Minuten später ausgleichen. Dieser Ausgleich hielt nicht lange: Timo le Perf erzielte in der 25. Minute den 2:1-Halbzeitstand. Die beiden VfB-Trainer Enzo Caltabiano und Franko Palumbo sahen, dass ihre Mannschaft immer mehr Spielanteile bekam. Der Erfolg stellte sich bald ein. Massimo Caltabiano erhöhte in der 52. und 53. Minute mit seinen Treffern auf 4:1. Harun Kirimli war es vorbehalten, das Tor zum 5:1-Endstand zu markieren. Somit bleibt die VfB C-Jugend punktgleich mit dem TSV Neu Ulm auf Platz drei in der Tabelle.