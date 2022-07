Jugendchor singt direkt nach der Heimkehr aus Florenz Highlights des Chorwettbewerbs

Nach zweimaliger Verschiebung und nach langen Vorbereitungen ist der Jugendchor St. Columban und Chorleiterin Marita Hasenmüller zum internationalen Chöre-Festival der Pueri Cantores nach Florenz gefahren, das am 13. Juli auf der Piazza della Signoria feierlich eröffnet wurde. In den folgenden fünf Tagen standen das große Friedensgebet, Charity-Konzerte der international vertretenen Chöre an verschiedenen Orten in Florenz, Messen in den verschiedenen Muttersprachen, ein Galaabend, Stadtführungen und der große Abschlussgottesdienst in der Kathedrale Santa Maria del Fiore auf dem Programm. Am Mittwochabend, 20. Juli lädt der Jugendchor nun herzlich zum Heimkehrerkonzert in der Kirche St. Columban ein. Die Sänger und Sängerinnen werden die musikalischen Highlights und manche Lieblingslieder von ihrer Reise nach Florenz präsentieren und mit Berichten und Anekdoten durchs Programm führen. Beginn des rund einstündigen Konzertes ist um 18:30 Uhr in der Kirche. Foto: Kirchengemeinde St. Columan