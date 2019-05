Jugendblasorchester gibt Muttertagskonzert

Das Muttertagskonzert des Symphonischen Jugendblasorchesters Friedrichshafen (JUBLA) am Sonntag, 12. Mai um 11 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus hat laut Pressemitteilung der Stadt seit etlichen Jahren einen festen Platz im städtischen Konzertkalender. Es sei alljährlich bewundernswert, was die jungen Musiker unter der Leitung von Alain Wozniak ihrem Publikum böeten: abwechslungsreiche Programme, außerordentlich hohes Niveau und gute Unterhaltung. Da sich das Orchester in diesem Jahr auf Konzertreise nach Spanien, begibt, hat Alain Wozniak passend dazu mit seinem Ensemble ein Programm erarbeitet, dessen Werke in unterschiedlicher Weise auf das gastgebende Land Bezug nehmen. Mit „iberischen Klängen“ lädt das JUBLA daher unter dem Titel „Spanien im Koffer“ zum traditionellen Muttertagskonzert ins Graf-Zeppelin-Haus ein. Das Publikum kann sich wie auf ein engagiertes und bestens vorbereitetes Ensemble freuen, auf dem Programm stehen unter anderem Werke von José Alberto Pina, John Barnes Chance, Antonio de Cabezón. Der Eintritt ist frei. Foto: Stadt