Jugend ist in allen drei Wettbewerben erfolgreich

Im Beisein stolzer Eltern und ebenso stolzer Ausbildungsmeister hat die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis am Montag mit einer Feierstunde insgesamt drei junge Frauen und acht junge Männer für ihre erfolgreiche Teilnahme am Praktischen Leistungswettbewerb der Deutschen Handwerksjugend 2017 ausgezeichnet. Die elf Preisträger –leider konnten krankheits- beziehungsweise berufsbedingt nur vier anwesend sein – hatten sich nach erfolgreicher Gesellenprüfung der Herausforderung gestellt, mit ihren Gesellenstücken in Konkurrenz mit ihren Handwerkskollegen auf Kreis- Landes und Bundesebene zu treten und erzielten dabei beachtliche Erfolge.

Erfolgreichster Teilnehmer war dabei der Technische Modellbauer Julian Schmidt aus Friedrichshafen, der in allen drei Wettbewerben den ersten Platz belegte. Metallbauer Jakob Sander aus Meckenbeuren und Maurer Timo Neßler aus Salem folgten auf Platz zwei und drei.

Eine „Großartige Leistung“

Für Kreishandwerksmeister Christoph Binzler stellen die Auszeichnungen die „Sahnehäubchen“ auf eine gelungene Ausbildung dar. Natürlich spreche diese Auszeichnung auch für den Ausbildungsbetrieb, denn „ohne einen qualifizierten und engagierten Lehrbetrieb, der Sie an die Hand nimmt und durch die Klippen einer Ausbildung führt, sind Höchstleistungen kaum möglich“, stellte Binzler heraus. Leidenschaft sei für den Beruf das beste Werkzeug, deshalb „bleiben Sie leidenschaftlich“ gab er den Preisträgern mit auf den Weg. Für den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Georg Beetz, sei das Ergebnis eine „großartige Leistung“. Grußworte an die erfolgreiche Handwerkjugend richtete auch der Projektleiter der Messe Friedrichshafen, Rolf Hofer. „Nehmen sie die Chance wahr, aus Ihrem handwerklichen Geschick, sichtbare Werke zu schaffen“, sagte er.

Julian Schmidt, der im elterlichen Betrieb den Beruf des Technischen Modellbauers erlernt hatte, begann nach dem Abitur zunächst ein Studium in der Fahrzeugtechnik. „Mir war das allerdings zu theoretisch“, meinte er, weshalb er dann auf das Handwerkliche umsattelte. Im Betrieb seines Vaters in Schnetzenhausen will er jetzt weiter arbeiten und dort auch den Meister machen.