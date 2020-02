Jugend forscht: Häfler SFZ-Schüler starten in Saison

Mit zehn Projektarbeiten ist das Schülerforschungszentrum (SFZ) Friedrichshafen in die diesjährige Jugend- forscht-Saison gestartet. Mit einem Regionalsieg, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen sowie fünf Sonderpreisen waren die Nachwuchsforscher beim diesjährigen Regionalwettbewerb sehr erfolgreich, teilt das Schülerforschungszentrum mit.

Georgi Parkov und Noah Lindner (Bildungszentrum Parkschule Kressbronn) überzeugten im Fachbereich Technik mit einer „Smarten Straßenbeleuchtung“, die es Passanten ermöglicht, die Intensität der Straßenbeleuchtung an ihre Wegstrecke anzupassen. Ergebnis: Sonderpreis „Energiewende“. Georgi Parkov, der mit einem weiteren Projekt angetreten war, erhielt gemeinsam mit Milan Steinbach außerdem den dritten Preis im Fachgebiet Technik für das Projekt „LED-Gebäude Leitsystem“

Das Team aus Justin Bauer-Chen, Louis Schell und Saide Nestler (Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen) erreichte einen dritten Platz im Fachbereich Chemie. Sie hatten einen abbaubaren Kunststoff aus dem nachwachsenden Rohstoff Stärke synthetisiert. Am Forschungsprojekt beteiligt war Eric Jakob. Obwohl sich das Projekt „Line Array – mehr als nur laut!“ von Georg Kwenzer, Jakob Dittmann und Noah Damson (Karl-Maybach-Gymnasium) noch in der Anfangsphase befindet, wurde es beim diesjährigen Regionalwettbewerb bereits mit dem Sonderpreis Sonderpreis „Hören, Akustik und Lärm“ ausgezeichnet. Das Team wird sich auch im kommenden Forscherjahr weiter mit dem Bau eines Beschallungssystems für Großveranstaltungen beschäftigen und seine Weiterentwicklungen im kommenden Jahr erneut ins Rennen schicken. Julius Brugger, Lana Römischer und Lisanne Schramme (Karl-Maybach-Gymnasium) waren im Fachbereich Chemie mit einem selbst entwickelten, komplett abbaubaren Kaugummi ins Rennen gegangen. Siena Fricke hatte die Forschungsarbeiten unterstützt.

Christian Heide, der erst im September die Standortleitung des SFZ Friedrichshafen übernommen hatte, freute sich über die großen Erfolge der SFZ-Schüler und gratulierte im Anschluss an den Regionalwettbewerb: „Ihr JuFo-Teilnehmer habt in diesem Jahr nicht nur durch die jeweils sehr guten Leistungen eurer Projektgruppen, sondern auch durch den besonderen ,Spirit’ des gesamten Jufo-Teams überzeugt.“

Für die Regionalsiegerinnen Freya Baumhauer und Sophia Jehle geht es jetzt weiter zum Landeswettbewerb der Junioren am 23. und 24. April in Balingen.

Außerdem erfolgreich waren auch zahlreiche GZG-Schüler (wir berichteten bereits), die ebenfalls am Schülerforschungszentrum betreut werden. Im Fachbereich Biologie der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ siegten Freya Baumhauer und Sophia Jehle mit ihrem Projekt „Durstiger Basilikum“. Einen zweiten Platz im Fachbereich Physik plus Sonderpreis erreichte Leon Oleschko mit seinem selbstgebauten „Stickstoff-Superstrahler“, einer besonderen Art von Laser. Der Wettbewerbsbeitrag „Scharfe Schere“ von Lukas Klimt, Leon Oleschko und Rufus Schramm wurde ebenfalls mit einem zweiten Platz im Fachbereich Technik belohnt. Für ihre Arbeit zur Qualitätssicherung von chirurgischen Instrumenten erhielten sie außerdem den Sonderpreis „Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung“. Ein weiterer Sonderpreis ging an Adrian Enser und Tim Friedrich, die einen Aktivkohlefilter entwickelt haben, der umweltschädliche Farbstoffe, die zum Beispiel beim Kleiderfärben zum Einsatz kommen, zuverlässig aus dem Abwasser entfernen kann. Angetreten waren außerdem Max Niemeyer, Justus Mayr und Justin Renz, die mit ihren „Kohlenstoffdioxid-Messungen in Klassenräumen und Kinderzimmern“ zeigten, dass Klassenzimmer in jeder Unterrichtsstunde gelüftet werden müssen, damit die zulässigen Grenzwerte nicht überschritten werden.