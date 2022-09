Jugend-Einsatz-Teams der DLRG üben gemeinsam in Salem

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jugend-Einsatz-Team, kurz JET, ist ein Jugendförderprogramm der DLRG. Hier werden die Jugendlichen auf den aktiven Wasser-Rettungsdienst vorbereitet. Einmal im Jahr findet am Schlosssee in Salem ein kreisweites Ausbildungswochenende statt. In diesem Jahr nahmen von 17. bis 18. September Jugend-Einsatz-Teams aus den DLRG-Ortsgruppen Friedrichshafen, Meckenbeuren, Bermatingen-Markdorf, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Salem teil.

Am Samstag startete das Wochenende mit einem Grundlagentag für die jüngeren Mitglieder ab zehn Jahren. Der Vormittag bestand aus Stationen mit den Themen Knotenkunde, Einsatztauchen, Bootswesen und Sanitätswesen. Nach dem Mittagsessen folgten Stationen im Wasser mit den Themen Rafting, Tauchsuchkette mit Schnorchel-Tauchausrüstung und Wurfsack werfen.

Der zweite Tag des Ausbildungswochenendes widmete sich den erfahreneren JET‘ies ab 14 Jahren. Auch hier begann der Vormittag mit vier Stationen. Diese bestanden aus den Themen Sanitätswesen inklusive der Herz-Lungen-Wiederbelebung unter Einsatzes von Sauerstoff und eines AEDs, verschiedenen Patienten-Transporttechniken, dem Umgang mit einem Wildwasser-Raft sowie dem Fachbereich Boot anhand eines trailerbaren Motor-Rettungsbootes.

Am Nachmittag folgten drei realistische Einsatzszenarien, welche von den Jugendlichen selbstständig abgearbeitet werden mussten.

Das 1. Übungsszenario stellte die Kollision eines Fahrgastschiffes mit einem weiteren Boot dar. Es galt viele Personen aus dem Wasser zu retten und möglichst schnell einer Erstversorgung zu unterziehen sowie das havarierte Boot abzuschleppen.

Im 2. Übungsszenario waren vermisste und verletze Personen am gesamten Schlosssee verteilt, unter Wasser wurden Dummys platziert. Mittels Tauch- und Bootsuchketten wurde der See abgesucht und die gerettet Personen an Land gebracht.

1912 wurde die DLRG nach einem tragischen Unglück an einer Seebrücke gegründet. Dieses Szenario wurde im 3. Übungsszenario nachgestellt. Der Piratenschiff-Spielplatz am Schlosssee stellte ein Schiff dar, welches gegen einen Steg gefahren sei. So waren die verletzten Personen auf dem Schiff, Steg und im Wasser zu retten und zu versorgen.

Im Anschluss an jede Übungen fand eine Nachbesprechung statt. Die Jugendlichen konnten erneut viel lernen und jede Herausforderung mit Bravour meistern. -Wir freuen uns auf eine Fortsetzung.