Jugend 1 feiert den Aufstieg

Da beim coronabedingten Abbruch der Spielzeit allen Mannschaften nur noch ein Spiel fehlte, wertete der TTBW die bisher gespielten Begegnungen der Runde.

Zur großen Freude des Jugendtrainers Sebastian Rösenberg steht die Jugend 1 als Aufsteiger fest! Die nächste Runde wird in der Kreisliga A bestritten. Die Mannschaft mit Daniel Marschall, Joel Witulski und Pascal Witulski konnte die Runde ohne Niederlage beenden. Was für ein tolles Ergebnis. Die Jugend 2 hielt die Klasse und spielt die nächste Runde in der Kreisliga B. Nun gehen alle in die verdienten Weihnachtsferien und greifen im neuen Jahr frisch erholt wieder an.

Die Jugend umfasst zur Zeit zwölf Jugendliche. Trainingszeiten der Jugend sind außerhalb der Ferien dienstags und donnerstags um 18.30 Uhr in der Ludwig Roos Halle in Ettenkirch. Erwachsenen-Training beginnt um 20.00 Uhr. Probetrainings sind jederzeit für Interessierte möglich.