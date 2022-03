Jürgen Schuler verabschiedet sich aus der Suchtarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jürgen Schuler, langjähriger Leiter der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle (PSB) der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee, hat sich in einer coronabedingt kleinen Runde feierlich von seinem Team, langjährigen Begleitern und einem kleinen Kreis an Kooperationspartnern in den Ruhestand verabschiedet. Fachreferentin Elke Wallenwein kam für das Diakonische Werk Württemberg, und Pfarrer Ralf Brennecke, Geschäftsführer des Diakonischen Werks OAB überreichte ihm zum Dank das goldene Kronenkreuz der Diakonie.

Schuler hat die Beratungsstelle vor 34 Jahren aufgebaut und stand auch als Persönlichkeit mit Herz und Seele für die Arbeit mit suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen. Mit seinem Credo „Sucht hat keine Lobby“ hat er der Arbeit der Suchthilfe insgesamt, aber vielmehr den vielen Hunderten Betroffenen und Angehörigen, die die Hilfe der Beratungsstelle in Anspruch nehmen, eine Stimme gegeben. Von einer kleinen Beratungsstelle, in den Anfängen noch in Ravensburg mit Außenstellen in Friedrichshafen, Tettnang, Überlingen und Markdorf, ist das anfangs kleine Team über die Jahre auf 15 Mitarbeitende angewachsen, damit verbunden zahlreiche Aufgaben, die unter seiner Regie neu hinzukamen. Unter seiner Leitung konzipierten Mitarbeitende in Kooperation mit der damaligen Anode e.V. und des Kontaktladens das Onlineangebot pille-palle.net, das im Jahr 2000 an den Start ging und heute noch ein wichtiges informatives und ergänzendes Angebot der PSB darstellt. 2002 gelang es mit der Psychologischen Beratungsstelle das Angebot „Vergessene Kinder“ umzusetzen. Es war landesweit eines der wenigen allerersten Angebote das Stärkung und Entlastung von Kindern im Blick hatte, die in von Sucht belasteten Familien aufwachsen. Diese wichtige Arbeit wird künftig vom Landkreis gefördert.

Schuler war geschätzter und durch sein Fachwissen geachteter Ansprechpartner in allen Belangen der Sucht in vielen landesweiten und regionalen Gremien, bei Kooperationspartnern und Selbsthilfegruppen im Bodenseekreis. Durch seine Persönlichkeit hat er die Arbeit in der Suchthilfe und die Haltung in seinem Team nachhaltig geprägt.

Die Leitungsstelle ist nach seinem Weggang vakant. Für den Übergang teilen sich Geschäftsführer Pfarrer Ralf Brennecke, sowie Barbara Hepp und Michael Moravek die kommissarische Leitung der Beratungsstelle.