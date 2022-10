Judonachwuchs bei der Bezirksmeisterschaft erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits am Sonntag, den 2. Oktober, fand in Ravensburg die Bezirksmeisterschaft der männlichen und weiblichen Judo-Jugend unter 13 Jahren statt. In zehn verschiedenen Gewichtsklassen wurden die Bezirksmeister ermittelt. Nach langer Corona-Pause war auch der Judo Ju-Jutsu Verein Friedrichshafen mit 12 Judoka vertreten und kämpfte gleich kräftig um die Vergabe der Bezirksmeister-Titel mit.

In den Gewichtsklasse -28 kg wurden bei den Mädchen Joy Schrickel und bei den Jungen Clemens Frank aufgrund mangelnder Konkurrenz Bezirksmeister. So starteten sie zusätzlich in der nachfolgend höheren Gewichtsklasse -31 kg, wo sie wertvolle Erfahrungen sammeln konnten und Clemens Frank überdies den äußerst beachtenswerten 3. Platz erringen konnte.

In der Gewichtsklasse -40 kg der Mädchen zeigte sich die Überlegenheit der Mädchen des JJJV Friedrichshafen, in der die ersten drei Platzierungen allesamt an den Nachwuchs des eigenen Vereins gingen: Bezirksmeisterin wurde Leonie Viera, Ella Hansen darf sich Bezirks-Vizemeisterin nennen und die Bronze-Medaille ging an Belinda Szabautzki. Überaus erfolgreich waren auch Svea Stieglmeier (-34 kg) und Lucy Hofmeister (-46 kg), die in ihren Gewichtsklassen den 2. Platz und somit den Bezirks-Vizemeister-Titel erringen konnten.

In weiteren Gewichtsklassen war der Kämpfernachwuchs ebenfalls erfolgreich. So erkämpften sich Lina Boustila (-37 kg), Manuel Schneider Gallas (-40 kg) und Ben Bildstein (-40 kg) die Bronze-Medaille. Auch Nils Wolter (-31 kg) und Max Zwerger (-43 kg) haben sich mit Platz 5 in ihren Gewichtsklassen für die kommende Südwürttembergische Meisterschaft qualifiziert.

Für viele Kämpferinnen und Kämpfer war es die erste Meisterschaft, an der sie teilgenommen haben. Das regelmäßige Training hat sich für den Nachwuchs ausgezahlt. Herzlichen Glückwunsch an alle Kämpferinnen und Kämpfer. Für Judo interessierte, findet jeden Donnerstag um 17:30 Uhr in der Bodenseesporthalle, ein neues Anfängertraining für Kinder und Schüler*innen ab 6 Jahren statt.