Jubiläumsausflug: Jahrgängervereinigung 1940 besucht die Insel Mainau

Die Jahrgängervereinigung 1940 Friedrichshafen hat anlässlich der 80. Geburtstage der Mitglieder in diesem Jahr einen Jubiläumsausflug or-ganisiert. Das Ziel war die Insel Mainau.

Begonnen hat der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Nikolaus, gestaltet von Pfarrerin Rebekka Scheck, Pfarrer Sigbert Baumann und Gründungsmitglied Egon Drössel. Eine Schifffahrt auf der „Graf Zeppelin“ bei strahlendem Sonnenschein leitete den abwechslungsreichen Tag auf der Insel Mainau mit gemeinsamen Mahlzeiten und Kleingruppenführungen ein. Ein Besuch der Dahlienpracht wird den Jahrgängern ebenso im Gedächtnis bleiben wie die Rückfahrt über den See in den Sonnenuntergang, schreiben die Jahrgänger.