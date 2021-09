Jubiläum mit starken Frauen gefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 60 Gründerinnen und Mitfrauen haben zusammen mit den Vertreter*innen der Stadt Friedrichshafen und des Landkreises, weitere Unterstützer*innen und Kooperationspartner*innen am Samstag, 18. September 2021 in der Buchhandlung Gessler in Friedrichshafen das 40-jährige Jubiläum des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. Friedrichshafen gefeiert.

Der Verein ist Träger der Beratungsstelle für Frauen. Hier können Frauen aus dem Bodenseekreis in allen Krisensituationen Unterstützung erfahren. Speziell während der Pandemie verschärfte sich in einigen Familien die vorher schon vorhandene aggressive und gewaltbetonte Stimmung.

„Wir sind froh, dass es die Beratungsstelle gibt“ betonte Veronika Wäscher-Göggerle, Frauen und Familienbeauftragte des Bodenseekreises, die dem Verein das Grußwort der Landkreisverwaltung überbrachte. „Auf jeden Fall werden wir die Beratungsstelle weiterhin fördern. Sie ist nicht mehr wegzudenken“ so Wäscher-Göggerle weiter. Auch die Stadt Friedrichshafen, vertreten durch Ines Weber als Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend gratulierte dem Verein zu seinem Jubiläum.

Einen Abriss durch die Geschichte des Vereins und der Beratungsstelle präsentierte Roswitha Fuchsschwanz, die sich seit 22 Jahren im Vorstand des Vereins ehrenamtlich engagiert. Sie bedankte sich bei der Sozialarbeiterin Antje Noack für rund 30 Jahre Beratungsarbeit und begrüßte gleichzeitig die neue Leiterin der Beratungsstelle, Diplom Sozialpädagogin Gabriela Schenk.

Das Duo Frauengold umrahmte den Abend mit eigenen Kompositionen, eigenwilligen Texten, aufmüpfigen Liedern, märchenhaften Melodien und mit unerwarteten Wendungen. Dabei spielten sie lustvoll und hintergründig auf der Klaviatur der Emotionen. Ein Schluck des beliebten Stärkungselexiers Frauengold aus den 50er Jahren sorgte für neue Energie und gute Stimmung.

Einen weiteren Höhepunkt des 40jährigen Jubiläums bildet die Wanderausstellung „Was ich anhatte“. Anhand von 12 Outfits und der dazugehörigen Geschichten will der Verein in Kooperation mit der Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt – Morgenrot, dem Kulturbüro Friedrichshafen und dem Medienhaus am See verdeutlichen, dass sexualisierte Gewalt kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles. Die Ausstellung ist vom 4.-15. Oktober im Medienhaus am See während deren Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.