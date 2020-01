JU spricht sich für Erhalt des Bodensee-Airports aus

Dem Bodensee-Airport geht es finfanziell nicht gut. Die Junge Union fordert dennoch den Erhalt des Flughafens. Bei einem Gespräch mit Flughafengeschäftsführer Claus-Dieter Wehr und dem Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation, Andreas Humer-Hager, machte sich der Bezirksvorstand der JU Württemberg-Hohenzollern vor kurzem ein eigenes Bild der Lage. Wie es in einer Pressemitteilung der JU heißt, zeigten sich Wehr und Humer-Hager motiviert für die Zukunft. Sie verwiesen auf eine gute Grundlage vor Ort.

Der Flughafen sei in der Vierländerregion verwurzelt, die Beziehungen zu lokalen Unternehmen seien eng, heißt es weiter. Bei Gesprächen mit Airlines über neue Strecken würden stets die örtlichen Firmen mit einbezogen. Zu den Gesellschaftern gehörten neben der Stadt Friedrichshafen, dem Bodenseekreis sowie dem Land Baden-Württemberg unter anderem auch die ZF Friedrichshafen, die Technischen Werke Friedrichshafen oder der Luftschiffbau Zeppelin. Nicht zuletzt auch, weil der Flughafen auf ein moderates und vor allem nachhaltiges Wachstum setze, halte die Junge Union den Friedrichshafener Flughafen für eine wichtige Säule in der Infrastruktur der Region. „Die aktuellen Zahlen sehen zwar nach dem erneuten Passagierrückgang im Jahr 2019 nicht besonders gut aus, dennoch stehen die Zeichen für die Zukunft nicht schlecht“, schreibt die Junge Union im Pressebericht. Immerhin sei es gelungen im vergangenen, vermeintlich schlechten Jahr, sechs zusätzliche Airlines an den Flughafen zu holen. Die Insolvenz der Germania, die für den Flughafen unverschuldet ein schwerer Schlag gewesen sei, sei so größtenteils aufgefangen worden.

JU-Bezirksvorsitzender Matthäus Bürkle verweist im Schreiben auf den lokalen Nutzen: „Für uns im oberschwäbischen Raum ist der Bodensee-Airport unser kleines Tor zur Welt und wertvoll für die gesamte Region – auch da er wichtiger Partner für die lokalen Unternehmen ist.“ Die Junge Union positioniere sich klar hinter dem Bodensee-Airport und fordere den Erhalt – auch in schweren Zeiten.