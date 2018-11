„Du kommst auch drin vor“, nannte der Kabarett Hanns Dieter Hüsch seine Autobiographie. Dieser Titel würde auch gut zum neuen, zum siebten Buch von Josef Fuchs passen. „Je schöner der Abend“ heißt der Band mit Geschichten, Gedichten und Zeichnungen auf knapp hundert Seiten.

Der Alltag als Bergwerk

Der pensionierte Kunstlehrer aus Friedrichshafen macht den Alltag zum Bergwerk seines Schreibens. Die Begegnungen, die er alltäglich macht, sind die Goldadern in diesem Bergwerk. Aber der Autor bleibt diskret. Namen nennt er nicht. Sich in den von Josef Fuchs ausgemachten Eitelkeiten und Empfindlichkeiten gemeint zu fühlen, bleibt Sache des Lesers. Da ist der Veranstalter, der die prominente Autorin zur Lesung eingeladen hat: „Die Befragung einer Berühmtheit einem kleinstädtischen Publikum zu überlassen, ist ihm viel zu riskant.“ Die klugen Fragen stellt er gerne selbst. Oder der Kunstkurator: „Er präsentiert bevorzugt die, die ihm ein anderer wegschnappen könnte. Aber nur, wenn sie ihm selbst Ruhm und Ehre einbringen. Die anderen unterdrückt er nicht, er ignoriert sie.“

Es ist aber nicht so wichtig, wer damit gemeint sein mochte – weil Josef Fuchs das Typische ausmacht. Deshalb finden sich in seinen Geschichten auch Sätze, die ebenso als isolierte Aphorismen dastehen könnten. Aber Fuchs streut sie locker ein. Etwa in den Bemerkungen über Theaterschauspieler beim Schlussapplaus: „Selten blicken sie freundlich ins Publikum, um sich dann ebenso freundlich wie flott zu verabschieden. Sie neigen dazu, den Dank für die Huldigungen maßlos zu übertreiben, weil sie ihre eigenen Leistungen überschätzen.“

Josef Fuchs hat eine spitze Feder. Aber sie ist auch elegant. Bisweilen tanzt sie gar artig, wodurch der Stil schon wieder zur Persiflage wird – wie hier, wo der Autor ein paar Spatzen vermisst: „Ich bin schon, ohne euch nahe treten zu wollen, ich bin schon sehr überrascht, dass ihr heute, und es ist schon nach acht, ja, ich bin ehrlich enttäuscht, dass ihr hier und heute nicht aufgetaucht seid auf meinem Küchenbalkon, obwohl ich euch pünktlich wie immer Brotbrösel ausgestreut, ja sogar ausgelegt habe.“ Diese Satzschlaufen werden dem Leser zur Fußangel: Ist das nicht eine Parodie auf Karl-Heinz Ott?

Es gibt aber auch Sätze in diesem Buch, die so weise sind, dass sie in den Journalen von Peter Handke auftauchen könnten. So wo Fuchs feststellt, dass die eigentliche Hauptsache fast immer nach der vermeintlichen Hauptsache kommt – vom Nachtisch, der die Mahlzeit krönt, bis zum Zusammensein nach dem Sex: „Wenn es danach immer noch schön ist, bei was und wo auch immer, dann ist es richtig schön. Dann ist es gut.“

Josef Fuchs ist streng und ehrlich im künstlerischen Urteil. Man merkt es in seiner lockeren Beschreibung iner Irland-Reise, in der seine Aufmerksamkeit vor allem der Reisegruppe gilt – darunter einer „Alten“ und einer „Wallenden“. Die beiden laufen ihm nämlich hinterher, seitdem er sich unvorsichtigerweise als Kunstlehrer zu erkennen gab. Künstlerinnen seien sie, erklären sie im sicheren Ton der Verblendung, und der Erzähler erinnert sich, schon mal eine Ausstellung von ihnen gesehen zu haben: „Es waren einmal mehr des Kaisers neue Kleider. Also modernistisch aufbereitete Nulllösungen.“

Trotzdem: Josef Fuchs wird nicht beißend. Der Grundton seines Buches ist voller Humor, wenngleich man ihn als humoristischen Autor nicht bezeichnen darf. Dazu betreibt er seine Beobachtungen mit zu großem Ernst. Auch sich selbst nimmt er darin hoch. Darunter seinen fehlenden Ehrgeiz beim Schwimmen im See, der ihm aber nicht wirklich fehlt: „Auf, auf, das schaffst du. Zur Boje und zurück. Das schaffst du, du musst nur den inneren Schweinehund besiegen. Zeig’s ihm. Und da haben wir den Salat. Ich habe nämlich gar keinen inneren Schweinehund. Ich muss da und kann da nichts in mir selbst besiegen. Ich möchte auch nicht, dass irgendwann in der Zeitung steht, beim Beinahe-Sieg über seinen inneren Schweinehund ist der gute Sowieso knapp hinter der 4. Boje ersoffen. Ein tapferer Kerl. Ich würde sagen: ein großer Idiot vor dem Herrn ist von uns gegangen.“

Minnesänger auf der Flucht

Das Beste setzt Fuchs an den Schluss: seine Gedichte. Die kontemplativsten sind knapper als Haikus, die heitersten können sich mit Morgenstern und Ringelnatz messen. Besonders das Gedicht vom Minnesänger vor dem Schloss, der der Lady ans Herz geht und ihrem Gatten auf die Nerven: „Ein Tüchlein fliegt ihm in den Schoß / und auch ein Beutel Bares / der Hausherr wirft dann auch was raus / Es ist jedoch nichts Rares / reines Wasser ist es nicht / man sieht’s nicht so im Dämmerlicht / ich will’s auch nicht benennen / man sieht den Sänger rennen“.