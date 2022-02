Jonas Kopp vom SC Schnetzenhausen landet auf dem Podest

Bei den baden-württembergischen Schülermeisterschaften am Hündle in Oberstaufen hat sich Jonas Kopp vom SC Schnetzenhausen einen Podestplatz gesichert. In einem Teilnehmerfeld von 70 Jungen schaffte es der alpine Rennläufer beim Riesenslalom auf Rang drei. Etwas schlechter lief es beim Slalom. „Jonas hatte mit den sehr eisigen Bedingungen am Rennhang zu kämpfen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Dennoch gelangen ihm zwei gute Läufe, die ihm den sechsten Platz in seiner Altersklasse U14 bescherten. Aufgrund seiner guten Ergebnisse und hohen Trainingsbereitschaft wurde Kopp in den Landeskader alpin der Skiverbände Baden-Württemberg aufgenommen.