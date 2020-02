Am vergangenen Wochenende wurden bei idealen Pistenbedingungen in Grasgehren die ersten beiden Rennen der U12 Kids Cross-Serie Baden-Württemberg mit insgesamt 83 Kindern der Jahrgänge 2008/2009 ausgetragen, bei denen Jonas Kopp vom SC Schnetzenhausen am Start war. Beim Rennen am Samstag wurde ein Riesenslalom-Cross ausgeflaggt. Nach einem verhaltenen ersten und couragierten zweiten Lauf belegte Kopp den siebten Platz. Am Sonntag stand ein Vielseitigkeitsslalom an. Kopp fuhr zwei beherzte Läufe und erreichte den dritten Platz.Foto: PR