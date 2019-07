Die Schüler der Tannenhag-Schule haben mit Erfolg am 61. Schülerwettbewerb des Landes Baden- Württemberg teilgenommen. 34 Schüler der Berufsschulstufe und der berufsvorbereitenden Klassen beteiligten sich in der Kategorie Plakatgestaltung zum Thema „Kinder in der Welt“. Insgesamt haben sich 160 Schulen beteiligt. „Das heißt, dass 3420 Schüler unterschiedlichster Schulformen am Landeswettbewerb teilgenommen haben“, begrüßte Schulleiter Gerold Ehinger die Preisträger. In der von den Tannenhag-Schülern ausgewählten Kategorie waren 1600 Schüler mit dabei. Hier haben sich 31 Schüler der Tannenhag-Schule platziert.

Jonas Hafner hat mit seinem Plakat den ersten Platz gewonnen. Neben einer Einladung zur Preisverleihung nach Stuttgart durfte er vier Tage in Hamburg verbringen, darin enthalten ein umfangreiches Tagesprogramm. Dazu gehörten Hafenrundfahrten, Besichtigungen, ein Museumsbesuch und ein Besuch des Musicals „König der Löwen“. „Da Jonas zurzeit im Praktikum ist, kann er jetzt nicht persönlich über seine Erlebnisse berichten, aber das holen wir nach, wenn er wieder da ist“, erklärte Gerold Ehinger den anwesenden Schülern.

Der Stimmung bei der Preisverleihung tat das keinen Abbruch. Gut gelaunt und auch mit Stolz nahmen die sieben Zweitplatzierten und die 23 Drittplatzierten ihre Auszeichnungen entgegen. Neben einer Urkunde gab es für die Gewinner auch noch etwas Taschengeld. Sie haben sich mit ihren Arbeiten unter den Mitbewerbern des Wettbewerbs durchgesetzt. Der Schülerwettbewerb des Landes soll politische Bildung fördern und junge Menschen animieren, sich engagiert und differenziert mit politischen Themen auseinanderzusetzen.

In der Kategorie Plakatgestaltung hat die sechsköpfige Jury darauf Wert gelegt, dass die Umsetzung des Themas spannend, auffällig, verständlich, lesbar, interessant und kreativ gestaltet war.

Bereits seit 15 Jahren beteiligt sich die Schule an dem jährlich ausgeschrieben Landeswettbewerb. Zur Urkundenverleihung hat sich Schulleiter Gerold Ehinger Unterstützung geholt. Die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Scheffer-Bulach und Rudolf Kleiner sowie Jochen Krupa, derzeitiger Präsident des „Round Table 78“, übergaben die Urkunden.

Als „stetiger Förderer der Schule“, wie der Schulleiter betonte, sei es ihm ein Anliegen gewesen, dem amtierenden Präsidenten des „Round Table“ die Schule und ihre Arbeitsweise zu zeigen.