Die Legende von Johnny Cash lebt weiter – in den Cashbags, Europas erfolgreichstem Johnny-Cash-Revival. Die Band um US-Sänger Robert Tyson ist an diesem Freitag, 16. Februar, ab 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus zu Gast.

Die von dem Dresdner Quintett mit viel Liebe zum Detail konzipierte „The Johnny Cash Show“ orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an ihrem berühmten Vorbild in den späten 60er- und 1970er-Jahren, heißt es in einer Ankündigung. Zudem gibt es mit authentischen Stimmen, Westerngitarre, Telecaster, Bass, Schlagzeug und Autoharp originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ zu hören.