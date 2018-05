Der Halbschotte, der wie ein Wikinger-Hooligan aussieht, war im Kulturhaus Caserne zu Gast: Johnny Armstrong. Er ist immer wieder in TV-Comedy-Formaten wie „Waschsalon“ oder „Quatsch Comedy Club“ zu sehen und hat am Donnerstag in Friedrichshafen die Besucher in Clubatmosphäre zum Lachen gebracht.

Eingestimmt wird das Publikum mit Background-Hits, in deren Titel oder Refrain der Name „Johnny“ auftaucht. Dann kommt er selbst, mit wenigen Hilfsmitteln: Mikro, mächtig umfangreicher roter Bart zur Glatze und voluminöser Körper in Schlabberhosen, Stiefeletten und Langarm-T-Shirt. Armstrongs Programm ist zu Beginn die muntere Beschreibung seiner selbst, des Gesamtkunstwerks. Da wird der Bart erklärt, die Farben der Augenbrauen und andere Körperbehaarung – an anrüchigen Witzen spart Armstrong nicht.

Außer mit deftigem, teils sehr schwarzem Humor – besonders krass: die verschiedenen Geschichten zu amputierten Gliedmaßen – hat Armstrong doch einiges mehr zu bieten. Zwischen den Zwischenmenschlichkeiten, wie der Begegnung mit dem Liebhaber seiner Mutter unter der Bettdecke, glänzt Armstrong durch eine hohe Assoziationsdichte, nicht immer erkannt vom Publikum. Typisch Englisch auf Deutsch – keine einfache Übung. Das wird gerne aufgehängt, an Assoziationsbegriffen, an „Teekesseln“. Apropos. Armstrong wundert sich über deutsche Teewurst, die hat nicht geschmeckt, vermutlich habe er sie zu lange ziehen lassen. Und auch die Freundin, die einen Mini trägt, entpuppt sich als autostemmende Muskelprotzin. Wie angekündigt, geht es oft unter die Gürtellinie, zum Beispiel bei Metro-Sexualität – also Kopulation in der U-Bahn. Armstrong erzählt auch weniger genitale kleine Geschichten, wie die von der Polizeikontrolle: „Haben wir was getrunken?“, fragt der Polizist. „Nicht, dass ich wüsste, ich bin bei meinen Trinkgefährten wählerisch“, antwortet Armstrong. „Sie stellen sich wohl dumm?“ insistiert der Beamte. „Nein, das wäre ja wohl Amtsanmaßung“, mutmaßt Armstrong im gespielten Dialog.

Das Publikum darf in der Pause Zettel beschreiben – was es auch unerwartet umfangreich tut. Nicht alle können thematisiert werden – und statt Poetry-Slam, wie man vielleicht erwartet hätte, staunt Armstrong laut über die Zettelinhalte „nicht immer verständlich, oft grenzwertig“ – halt gnadenlos. Als Zugabe wird noch der Bart übers Gesicht gezogen oder über die Ohren verknotet.

Brexit ist nicht witzig

Vor dem Gespräch danach mit der Schwäbischen Zeitung schreibt der Mann von den britischen Inseln mit deutschem Comedy-Programm gerne Autogrammkarten. Trotz vieler Selfies und Gruppenfotos mit überwiegend jüngeren Fans zeigt Armstrong keinerlei Berührungsängste und große Publikumsnähe, verabschiedet sich quasi persönlich von seinem Publikum. Der Comedian sagt schließlich auf die Frage nach dem Thema EU-Ausstieg ohne mit der Wimper zu zucken: „Ich weiß ja wirklich nicht, was am Brexit witzig sein könnte.“

Plötzlich kommen noch zwei letzte weibliche Fans, möchten ein Foto, dürfen den Bart anfassen und sogar als Schnurrbart zwischen ihre Oberlippen und Nasen einklemmen. Sie sind begeistert: „Das war unser erstes Mal – mit Johnny“. Und Zettel hatten sie auch ausgefüllt, aber die Frage nach der Farbe seiner Hinterteilbehaarung war dann wohl selbst Johnny Armstrong zu gnadenlos. Sein Programm will er weiterentwickeln – auch aus den Fragezetteln. Man darf gespannt sein.