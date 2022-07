Johanniter verteilen Ranzen an bedürftige Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sparkasse Bodensee spendete 5500 Euro aus dem PS-Sparen und Gewinnen an das Integrationsmanagement der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Bodenseekreis und ermöglichte damit den Einkauf von Schulranzen und Schulmaterial für 172 bedürftige und schutzsuchende Kinder und Jugendliche. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. organisiert im Auftrag der Kommunen im Bodenseekreis die Integration von Geflüchteten und ist für die Sozialberatung von Schutzsuchenden zuständig.

„Durch den Krieg in der Ukraine sind viele Geflüchtete im Bodenseekreis aufgenommen worden, unser Arbeitspensum hat sich in manchen Kommunen verdoppelt“ berichtet die Sozialarbeiterin Ekerdt. Zum Beispiel seien in Tettnang 251 ukrainische Schutzsuchende hinzugekommen, die die Sozialberatung des Integrationsmanagements in Anspruch nehmen können. „Wir sind da, um die hier ankommenden Menschen bei Behördengängen zu unterstützen, aber auch, um sie im Alltag zu begleiten. Besonders die Kinder und Jugendliche benötigen Unterstützung bei der Integration, da ihre Eltern es aufgrund der Sprachbarrieren und kulturellen Unterschiede nicht umfänglich leisten können“, sagt Antonia Ekerdt, die seit Mai 2021 als Integrationsmanagerin tätig ist.

Eine Umfrage unter den Kolleg*innen ergab, dass aktuell noch 172 schutzsuchende Kinder und Jugendliche Bedarf an Materialien für das kommende Schuljahr haben, davon waren 72 Kinder noch nicht mit einem Schulranzen ausgestattet.

Durch die Unterstützung der Sparkasse Bodensee wurde das Anschaffen des fehlenden Bedarfs möglich. „Uns liegt viel daran, die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die hier Schutz suchen, zu verbessern und freuen uns, mit der Spende einen Beitrag leisten zu können, dass sie ihren ersten Schultag gut ausgestattet starten können“, sagt Oliver Knop, Regionaldirektor Privatkunden der Sparkasse Bodensee.